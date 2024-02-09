Бывшего ректора ТулГУ Михаила Грязева похоронят 10 февраля

Прощание с Михаилом Грязевым состоится в субботу, 10 февраля, в храме Покрова Пресвятой Богородицы (Тула, Черниковский пер., 2-а).
В 9.00 отслужат молебен, в 10.30 будет совершен чин отпевания усопшего. С 11.30 до 12.00 в храме пройдет церемония прощания.
Траурный митинг и церемония захоронения пройдут с 13.00 на Аллее Славы городского кладбища № 1 (Смоленское).
Поминальный обед состоится в 15.00 в ресторане «Пряности и Радости» (ул. Октябрьская, 2-д).
Напомним, Михаил Грязев скоропостижно скончался 8 февраля в Туле.