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Бывшего ректора ТулГУ Михаила Грязева похоронят 10 февраля

Бывшего ректора ТулГУ Михаила Грязева похоронят 10 февраля

Проститься с покойным можно будет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Черниковском переулке. Похоронят Грязева на Аллее Славы.

Прощание с Михаилом Грязевым состоится в субботу, 10 февраля, в храме Покрова Пресвятой Богородицы (Тула, Черниковский пер., 2-а).

В 9.00 отслужат молебен, в 10.30 будет совершен чин отпевания усопшего. С 11.30 до 12.00 в храме пройдет церемония прощания.

Траурный митинг и церемония захоронения пройдут с 13.00 на Аллее Славы городского кладбища № 1 (Смоленское).

Поминальный обед состоится в 15.00 в ресторане «Пряности и Радости» (ул. Октябрьская, 2-д).

Напомним, Михаил Грязев скоропостижно скончался 8 февраля в Туле.

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