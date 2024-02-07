В ДТП с маршруткой в Ефремовском районе пострадали пять человек

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Столкновение грузового автомобиля и маршрутного автобуса произошло 7 февраля. Пострадали четверо пассажиров и водитель большегруза. Автолайн принадлежал частному перевозчику и курсировал по маршруту Шилово — Дубики.

— На месте происшествия работу спецслужб координирует исполняющий обязанности Ефремовского межрайонного прокурора Сергей Саков. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги также находятся на контроле в межрайонной прокуратуре, — прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по содержанию дорожного полотна в зимний период. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.