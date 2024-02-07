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«Выполните это упражнение всего один раз»: тульским чиновникам раскрыли секрет благоустройства с умом

«Выполните это упражнение всего один раз»: тульским чиновникам раскрыли секрет благоустройства с умом

А для жителей это может быть подсказкой — что спросить с администрации, если благоустройство оказалось недолговечным или бессмысленным.

Для тульских чиновников провели стратегическую сессию «Технологии и практики по разработке проектов комплексного развития городской среды». Агентство стратегических инициатив напомнило, что «благоустройство» — это не просто термин и ко всему нужно подходить с умом. В сессии приняли участие заместители глав районов Тульской области и профильные специалисты, отвечающие за подготовку проектов благоустройства.

В Тульской области в последние годы активно обновляются парки и скверы. Заместитель министра - директор департамента министерства ЖКХ Тульской области Виктория Шувалова отметила, что в регионе с 2017 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено более 176 общественных пространств: 28 парков, 47 скверов, 11 площадей, 3 набережных, 4 пляжа. Новые парки и скверы не только становятся точками притяжения жителей и гостей региона, но и способствуют развитию его экономики. 

Но это не предел, и надо расти дальше. Об этом напомнили участникам спикеры.

Юрий Шередега, архитектор, член Ассоциации разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды:

Юрий Шередега

— Управление процессом развития территории — вот актуальная для России проблема, когда речь идет о благоустройстве. У нас научились качественно благоустраивать, но управлять территорией вместе с жителями после реализации проекта — не везде.

Поэтому мы бы хотели, чтобы благоустройству предшествовала системная работа, чтобы прогнозировали социально-экономические эффекты и грамотно составляли техническое задание для проектировщиков.

Например, если архитекторы планируют сложные зеленые или другие экологические объекты, нужно включать в техзадание разработку регламента содержания такой территории. С таким регламентом можно будет уверенно говорить: «Да, мы сможем почистить эту дорожку от снега или убирать лед с резинового покрытия, не разбивая покрытие ломом. У нас есть на это деньги и специалисты».

Архитектор подчеркнул: создавая то или иное общественное пространство, важно не просто разработать его дизайн-проект, но еще и увязать его с окружающим архитектурным ансамблем, рекламными конструкциями, перспективой застройки и многим другим.

Важно оценить экономический потенциал будущего пространства: сможет ли оно в перспективе быть интересным для бизнеса? Заранее нужно проводить анализ проблемных мест. Нужна ли замена коммуникаций? Если да, то стоит выполнить эти работы одновременно с благоустройством.

— Надо научиться говорить об ошибках. Все привыкли, что чиновники об этом молчат.

Важно признавать, что те или иные решения были приняты ошибочно, делать выводы и двигаться дальше, — заключил Юрий Шередега.

Кроме этого, важно проводить «самодиагностику» — мониторинг изменения потребностей жителей населенного пункта: что сейчас популярно, что уже неинтересно, чего не хватает. Об этом напомнила Мария Комкова, заместитель директора дивизиона «Городская экономика» АСИ:

Мария Комкова

— Важно иметь полную информацию о населенном пункте: какие объекты благоустроены, какие — в процессе, а какие вы планируете реализовывать, как только появится такая возможность. Даже небольшие города могут привлечь большие средства, если у них уже есть готовый проект. Такая стратегия позволяет иметь козырь в виде готового проекта, если вдруг появляется возможность получения средств из федерального или регионального бюджетов. Это «упражнение» [подготовить заранее проект] нужно проделать один раз и дальше его просто поддерживать.

Комкова подчеркнула, что для действительно качественного благоустройства важно выполнять предпроектный анализ территории и выявлять ее особенности, в том числе климатические, и только после этого приступать к проектированию. Это гарантирует, что, например, покрытие не смоет проливной дождь.

Также в ходе мероприятия большой акцент был сделан на вовлечение жителей и представителей бизнеса в процесс разработки проекта благоустройства и дальнейшего использования территории.

 

А как вы оцениваете работу чиновников Тулы и области? Умеют ли они грамотно воплощать проекты? Какими благоустроенными объектами можно городиться, а какие сделаны ради галочки и освоения средств?

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Автор:
сегодня, в 15:47 0
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