Житель Тульской области убил знакомого, который занялся сексом с его женой

В Заокском районе 36-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

По информации Myslo, 26 ноября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в компании жены и знакомого. В какой-то момент мужчина отлучился в уборную, а когда вернулся, увидел, что знакомый занимается сексом с его супругой.

Мужчина стащил приятеля с благоверной, а потом ударил его ножом в сердце. От полученного ранения 49-летний потерпевший скончался. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.