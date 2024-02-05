В Тулу отправили два новых «Львенка»

Фото: «ПК Транспортные системы».

Еще три передадут нам в середине февраля.

Компания «ПК Транспортные системы» направила в Тулу два из пяти трамваев 71-911ЕМ «Львенок» в рамках контракта со «СберЛизингом». Еще три новых вагона отправят в оружейную столицу с опережением графика в середине февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Летом 2023 года «Тулгорэлектротранс» уже начал эксплуатировать 17 «Львят» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом, порядка 30% трамвайного парка Тулы — 22 вагона — будут представлены современными «Львятами».

Трамваи производят на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого (оба предприятия входят в «ПК Транспортные системы»).

После прибытия трамваев в Тулу специалисты проведут разгрузку и обязательные процедуры обкатки и пуско-наладки, чтобы убедиться, что все системы работают в штатном режиме. По окончании проверок новые трамваи выйдут на линию для перевозки пассажиров.

— Для нас гордость и честь стать частью транспортной истории Тулы, ведь первые трамваи появились здесь еще в конце XIX века. От конки до «Львенка» — за почти 150 лет изменилось многое, но все так же городской транспорт помогает развивать Тулу и создавать комфортную городскую среду. Во многом это заслуга руководства региона, которое прислушалось к мнению туляков и активно развивает трамвайную сеть, и нам приятно участвовать в модернизации тульского электротранспорта, — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.