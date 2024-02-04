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В Туле сбили 82-летнего мужчину
Фото телеграм-канала Тула. Происшествия.

В Туле сбили 82-летнего мужчину

ДТП произошло в 11.38 на дороге М-2 «Крым». Пешехода доставили в больницу.

По словам пресс-службы Госавтоинспекции, по предварительной информации, 51-летний водитель «УАЗ Патриот» сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. 

В результате аварии пешеход получил травмы. Пожилого мужчину доставили в больницу. 

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