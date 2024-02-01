Пенсионер нанял «киллера» для двойного убийства в Туле: суд огласил приговор

В Туле Советский районный суд огласил приговор в отношении 65-летнего Юрия Степанова. Мужчина обвинялся в двух эпизодах самоуправства и приготовлении к убийству двух человек.

По информации Myslo, Степанов и его супруга Альбина состояли в браке с 1986 года. За это время они приобрели множество разного имущества: от жилого дома и квартир до автосервисов и автомобилей. Кроме этого, на счетах супруги хранилось примерно полтора миллиона рублей.

31 декабря 2021 года Альбина скончалась, и Степанов очистил её банковские счета: являясь доверителем жены, он не сообщил сотрудникам банков, что она умерла. Ущерб от его действий составил 1 миллион 330 тысяч рублей.

В январе 2022 года пасынок Степанова, Андрей М., пришел к Юрию с предложением поделить имущество, но пенсионер отказал.

Более того, уже летом того же года Степанов решил вообще не делить наследство и начал искать киллера для убийства пасынка.

Для начала он обратился к брату покойной супруги, который отбывает наказание в одной из колоний региона.

Брат Альбины отказался напрямую искать киллера, но обещал найти посредника. Разговор мужчин не стал тайной для сотрудников колонии, и они передали информацию о готовящемся преступлении полицейским.

4 августа 2022 года подставное лицо под псевдонимом «Сурик» связалось со Степановым, предложив свои услуги в качестве киллера. Пенсионер заявил, что нужно убрать пасынка, а заодно и его сожительницу. Мужчины договорились о встрече у конкурного поля в Центральном парке — там Степанов передал «киллеру» фотографии жертв, их адреса и места передвижений, а также задаток в 50 000 рублей. Еще 950 000 рублей пенсионер обещал выплатить после того, как убедится, что его пасынок мертв.

15 августа «Сурик» отчитался о выполнении задания, пригласил Степанова на встречу в гаражном кооперативе на улице Мира. Там продемонстрировал ему сумку с вещами Андрея М. Степанов передал «киллеру» остаток денег и после этого был задержан правоохранителями.

Андрей М.

В ходе судебного процесса Юрий Степанов сознался в попытке приготовления убийства двух человек и неоднократно заявлял, что пошел на преступление из-за аморального поведения пасынка. Правда, предоставить доказательства такого поведения он так и не смог. А обвинения в самоуправстве мужчина отрицал, утверждая, что не знал о том, что нельзя снимать деньги со счета покойной жены.

В ходе прений прокурор попросил суд признать Степанова виновным в двух эпизодах самоуправства и освободить от наказания ввиду истечения срока давности преступлений.

А за подготовку к убийству двух человек прокуратура настаивала на наказании в виде 9 лет колонии строгого режима.

Сторона защиты, в свою очередь, просила оправдать Степанова по обвинению в самоуправстве, а по статье 33 ч. 3 и статье 105 ч. 2 пп. а, з УК РФ (покушение на убийство) назначить более мягкое наказание, так как «в результате действий Степанова не наступило тяжких последствий».

Приговором суда мужчине назначено окончательное наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима.