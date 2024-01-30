Туляк нанял «киллера» для двойного убийства: сегодня состоятся прения по делу Юрия Степанова

В Туле продолжают рассматривать уголовное дело в отношении 65-летнего Юрия Степанова. Мужчина обвиняется в самоуправстве и приготовлении к убийству двух человек.

Напомним, в августе 2022 года обвиняемый решил заказать убийство 42-летнего пасынка и его 31-летней сожительницы. Мотив — квартира, которая досталась пасынку от его мамы. Мужчина искал киллера среди знакомых, обещая вознаграждение в миллион рублей. В качестве предоплаты он передал «киллеру», который уже сообщил о готовящемся преступлении в полицию, 50 000 рублей.

15 августа 2022 года «киллер» встретился с подозреваемым в гаражном кооперативе и сообщил, что выполнил заказ. После этого Степанова задержали сотрудники полиции.

6 марта 2023 года в суде был поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Суд пришел к выводу, что формулировка обвинения об умысле Степанова и квалификация его действий являются противоречивыми. Это нарушает право фигуранта на защиту. Дело вернули в прокуратуру, но снова направили в суд — после устранения противоречий в обвинительном заключении.

Сегодня, 30 января, в Советском районном суде состоятся прения сторон по данному делу. Начало заседания в 11.00.