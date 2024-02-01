Молодёжка «Тулицы» уступила «Енисею-2»

Фото: пресс-служба ВК «Тулица»

В первых минут встречи наши спортсменки завладели инициативой, а хозяйки площадки наоборот, допустили несколько серьёзных ошибок.

Благодаря этому «Тулица-2» выиграла партию со счётом 17:25. Видимо, успех вчерашней победы несколько расслабил наших спортсменок, потому что во второй партии «Енисей-2» сумел сравнять счёт (25:19).

Третья партия с перевесом в два очка завершилась в пользу красноярской команды (25:23), а четвёртая оказалась совсем неудачной для подопечных Екатерины Осичкиной – 25:16. Итоговый счёт матча – 3:1 в пользу «Енисея-2».