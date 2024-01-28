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В Туле автомобилисты «оккупировали» газоны во дворе дома

В Туле автомобилисты «оккупировали» газоны во дворе дома

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Жители дома № 1 корп. 3 по ул. Павшинский мост прислали в редакцию снимки, сделанные во дворе их дома. На фото видно, что территория превратилась в хаотичную автостоянку.

«Парковка на газоне, при наличии свободных парковочных мест. Уже сил нет им что-то доказывать. Рядом половина парковки свободна, но нет — надо встать именно на газоне», — написали авторы снимков.

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Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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26 января, в 21:00, 70 2844 4
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В Туле водитель так спешил, что поехал по встречке
26 января, в 15:17, 8 1027 0
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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