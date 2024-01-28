В Туле суд вынесет приговор 37-летнему мужчине за выращивание и продажу конопли

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Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению туляка в незаконном обороте наркотических средств.

В прокуратуре Пролетарского района Тулы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств, в покушении на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в значительном размере.

В июне 2023 года мужчина в неустановленном месте на территории Тульской области обнаружил дикорастущее растение конопли, которое высадил в горшки в доме по месту проживания на ул. Яблочкова.

После созревания семян растения, он срезал его и высушил в целях продать.

Мужчина успел сбыть 1,3 г марихуаны, когда его задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято 63,3 г наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.