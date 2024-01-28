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В Узловой за кражу наушников задержали жителя Новомосковска

В Узловой за кражу наушников задержали жителя Новомосковска

В полиции возбуждено уголовное дело

В Узловой сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратилась управляющая магазином цифровой и бытовой техники, расположенном на улице Беклемищева. Женщина заявила, что из торгового зала неизвестный утащил беспроводные наушники.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Новомосковска. Мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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