В Туле стартовал турнир по хоккею в валенках

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В торжественном открытии соревнований принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

- Этот турнир проводится третий год подряд, и мы видим, что желающих взять в руки клюшку становится всё больше. В нашем регионе хоккей очень популярен и востребован – за это я выражаю отдельную благодарность региональной Федерации. Всем участникам сегодняшних состязаний желаю спортивного азарта, отличного настроения и меткости. Пусть победит сильнейший! - сказал Дмитрий Яковлев.





В турнире принимают участие 45 команд из разных муниципалитетов.

- Зная, как жители региона любят хоккей, мы стараемся поддерживать дворовые, любительские команды, секции и клубы. От этой увлеченности, от здорового образа жизни детей и взрослых во многом зависит будущее страны, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.





28 января состоится финал Кубка. Его участники разделят между собой призовой фонд от компании «Полипласт».