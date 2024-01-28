В Туле стартовал турнир по хоккею в валенках

В торжественном открытии соревнований принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
- Этот турнир проводится третий год подряд, и мы видим, что желающих взять в руки клюшку становится всё больше. В нашем регионе хоккей очень популярен и востребован – за это я выражаю отдельную благодарность региональной Федерации. Всем участникам сегодняшних состязаний желаю спортивного азарта, отличного настроения и меткости. Пусть победит сильнейший! - сказал Дмитрий Яковлев.
В турнире принимают участие 45 команд из разных муниципалитетов.
- Зная, как жители региона любят хоккей, мы стараемся поддерживать дворовые, любительские команды, секции и клубы. От этой увлеченности, от здорового образа жизни детей и взрослых во многом зависит будущее страны, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.
28 января состоится финал Кубка. Его участники разделят между собой призовой фонд от компании «Полипласт».
Турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Единой России» - «Здоровое будущее».