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В Туле стартовал турнир по хоккею в валенках
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал турнир по хоккею в валенках

Соревнования прошли 27 января на Центральном стадионе «Арсенал».

В торжественном открытии соревнований принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.  

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Этот турнир проводится третий год подряд, и мы видим, что желающих взять в руки клюшку становится всё больше. В нашем регионе хоккей очень популярен и востребован – за это я выражаю отдельную благодарность региональной Федерации. Всем участникам сегодняшних состязаний желаю спортивного азарта, отличного настроения и меткости. Пусть победит сильнейший! - сказал Дмитрий Яковлев.

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В турнире принимают участие 45 команд из разных муниципалитетов. 

- Зная, как жители региона любят хоккей, мы стараемся поддерживать дворовые, любительские команды, секции и клубы. От этой увлеченности, от здорового образа жизни детей и взрослых во многом зависит будущее страны, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

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28 января состоится финал Кубка. Его участники разделят между собой призовой фонд от компании «Полипласт».

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Турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Единой России» - «Здоровое будущее».

 

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