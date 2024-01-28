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«Академия Михайлова» выиграла у «Сахалинских Акул»
Фото пресс-службы АКМ.

«Академия Михайлова» выиграла у «Сахалинских Акул»

Игра состоялась 27 января в Туле. В составе туляков впервые с 25 декабря появился после травмы Вадим Сепик.

С первых минут «михайловцы» активно играли и создавали моменты. Подопечные Ирека Галявиева даже перебросали оппонента 14-5, но открыть счёт не получилось.

За несколько секунд до перерыва игрок «Сахалинских Акул» удалился за задержку соперника клюшкой.

Начали второй период тульские хоккеисты в большинстве и смогли реализовать численное преимущество — отличился Илья Ефимов.

Через минуту Илья Клиновский получил штраф за задержку соперника клюшкой, и гости воспользовались большинством — 1:1. Но «академики» в долгу не остались и спустя девять минут вернули разницу в счёте. Большинство реализовал Кирилл Бешкоров, который мощным броском «прошил» вратаря «акул».

За полторы минуты до сирены на перерыв Максим Рябышев толкнул соперника клюшкой, за что и отправился в штрафной бокс. Поэтому третий период «Академия Михайлова» начинала в меньшинстве, но хорошо отыграла его.

Страсти накалялись, и в один из моментов красно-синие снова смогли поиграть 5 на 4 — опять сработала группа большинства, Данила Ткач стал автором третьей заброшенной шайбы — 3:1 — победа тульской команды.

Следующую игру «Академия Михайлова» проведёт дома против «Тайфуна» 29 января в 19:00.

Статистика матча

Броски: 79-49;

Броски в створ: 48-20;

Голы: 3-1;

Вбрасывания: 37-22;

Блокированные броски: 18-12;

Силовые приемы: 6-2;

Отборы: 5-4;

Потери: 0-1;

Перехваты: 2-5;

Время в атаке: -; Штраф: 12-10

Голы матча:
1:0 (бол.) — 21:29 — Илья Ефимов (Яромир Ермаков, Климентий Шиндяев)
1:1 (бол.) — 24:05 — Егор Поляцко (Руслан Тютюнников, Александр Кокарев)
2:1 (бол.) — 33:10 — Кирилл Бешкоров (Илья Клиновский)
3:1 (бол.) — 55:08 — Данила Ткач (Матвей Брынцев, Даниил Жураков)
 

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Ирек Галявиев, главный тренер:

— Корректировок всегда много. У нас не получается игра в равных составах. Будем акцентировать на этом внимание. В тренировочном процессе разберем все ошибки.

Ребята сами должны настраивать себя. Они в профессиональном хоккее, им дальше жить и работать. Команда «Сахалинские Акулы» мне понравилась. В следующем году будет интересно с ними поиграть.
Дальше у нас «Тайфун», их турнирная таблица не тяготит. Они будут играть в свой хоккей, а нам нужно исправить свои ошибки, подготовиться к матчу.

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Вадим Сепик, нападающий:


— Я скучал по трибунам и по команде. Пока ребята играли в Питере, я тренировался в Туле. Смотрел все игры по телефону. 

Матч с «акулами» получился тяжелым, о чем нас и предупреждали. Мы понимали, что нельзя расслабленно выходить. Сделали свое дело. 
Наше преимущество было, во-первых, в реализации. Во-вторых, мы хорошо сыграли в неравных составах. Как в большинстве, так и в меньшинстве. 

На самом деле, когда эмоции присутствуют, то их нужно переводить в нужное русло, овладевать собой. К матчу с «Тайфуном» нужно потренироваться, покушать, поговорить с мамой и поспать хорошо.

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