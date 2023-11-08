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Ребенка задавило футбольными воротами: обвинение предъявлено сотруднику администрации Ефремова
Фото: vk.com/podsl71efr.

Ребенка задавило футбольными воротами: обвинение предъявлено сотруднику администрации Ефремова

Председателя комитета по жизнеобеспечению обвиняют в халатности. Свою вину он признал.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области расследует уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика. 

Напомним, 6 июня 2023 года на спортивной площадке, расположенной в одном из дворов на ул. Строителей в Ефремове, на мальчика опрокинулись незакрепленные футбольные ворота.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 5 минут. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в реанимацию Ефремовской больницы, была незамедлительно начата интенсивная терапия и вызвана бригада санавиации для транспортировки в детскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей, через полтора часа на фоне тяжести полученных травм ребёнок скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). 

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в ходе расследования установлена причастность председателя комитета по жизнеобеспечению администрации МО г. Ефремов. Именно в его обязанности входил контроль за технической исправностью оборудования на указанной площадке. 

Чиновнику предъявлено обвинение в халатности. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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