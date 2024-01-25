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Под Тулой столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие
Фото: Compas_71 Едем по Туле

Под Тулой столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства.

Массовое ДТП произошло сегодня, 25 января, в 8.40 на 199-м км автодороги М-2 «Крым».

По предварительной информации, столкнулись четыре транспортных средства, среди которых «УАЗ Патриот», «Пежо 206», «Ауди А3» и «Хендэ Солярис». На видео из телеграм-канала «Compas_71» видно, как по дороге «раскиданы» четыре автомобиля. 

— В результате ДТП пострадала 37-летняя водитель «Пежо», доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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