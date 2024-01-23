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Житель Тульской области надругался над школьницей и пытался её убить

Житель Тульской области надругался над школьницей и пытался её убить

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Щекино 44-летний местный житель обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 20 июля на улице Советской в Щекино обвиняемый напал на несовершеннолетнюю, затащил в кусты и, угрожая убийством, совершил в отношение девушки иные действия сексуального характера.

После он пытался задушить жертву, но на помощь девушке пришли студент и школьник, ставшие свидетелями преступления. На прошлой неделе ребят наградили благодарностью председателя СК РФ. 

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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