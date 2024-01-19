Студент и школьник спасли девочку от насильника в Щекино: ребят наградили благодарностью председателя СК РФ

В торжественной обстановке, приуроченной к празднованию Дня образования Следственного комитета Российской Федерации, за содействие в решении возложенных на Следственный комитет Российской Федерации задач благодарностью Председателя СК России награждены 20-летний Владислав Морозов и 17-летний Егор Селезнев, сообщает пресс-служба регионального СК.

20 июля 2023 года молодые люди, прогуливаясь в районе железнодорожного переезда в городе Щёкино, услышали сдавленный крик девушки и предположили, что с ней случилась беда. Не раздумывая ни секунды, юноши побежали на шум, где увидели, как взрослый мужчина насильно удерживает девочку в кустах. При этом она кричала и плакала.

Понимая, что невольно они стали свидетелями совершения тяжкого преступления, 20-летний студент и его товарищ подошли поближе к злоумышленнику. Испугавшись неожиданно пришедших молодых людей, мужчина скрылся, убежав в неизвестном направлении. Юноши помогли напуганной несовершеннолетней, находившейся в шоковом состоянии, успокоили и проводили до дома, по дороге выслушав обстоятельства произошедшего. Благодаря тому, что молодые люди смогли разглядеть нападавшего и запомнить его приметы, они смогли неподалеку от места преступления обнаружить того самого мужчину, о чем незамедлительно сообщили в полицию.

Для того чтобы преступник не скрылся, проявив смекалку, отвагу и смелость, юноши начали задавать разные вопросы мужчине, таким образом отвлекая и задерживая его до прибытия сотрудников правоохранительных органов. По факту совершения преступления в отношении девушки в тот же день было возбуждено уголовное дело.

Руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов в торжественной обстановке поблагодарил ребят за их активную гражданскую позицию, решительность и храбрость. Поступок молодых людей — результат воспитания в семье, а также яркий пример самоотверженности в чрезвычайной ситуации, связанной с защитой жизни и здоровья от преступных посягательств.