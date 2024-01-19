  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Студент и школьник спасли девочку от насильника в Щекино: ребят наградили благодарностью председателя СК РФ - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Студент и школьник спасли девочку от насильника в Щекино: ребят наградили благодарностью председателя СК РФ

Студент и школьник спасли девочку от насильника в Щекино: ребят наградили благодарностью председателя СК РФ

За мужество и оказание бескорыстной помощи в чрезвычайной ситуации!

В торжественной обстановке, приуроченной к празднованию Дня образования Следственного комитета Российской Федерации, за содействие в решении возложенных на Следственный комитет Российской Федерации задач благодарностью Председателя СК России награждены 20-летний Владислав Морозов и 17-летний Егор Селезнев, сообщает пресс-служба регионального СК.

20 июля 2023 года молодые люди, прогуливаясь в районе железнодорожного переезда в городе Щёкино, услышали сдавленный крик девушки и предположили, что с ней случилась беда. Не раздумывая ни секунды, юноши побежали на шум, где увидели, как взрослый мужчина насильно удерживает девочку в кустах. При этом она кричала и плакала.

Понимая, что невольно они стали свидетелями совершения тяжкого преступления, 20-летний студент и его товарищ подошли поближе к злоумышленнику. Испугавшись неожиданно пришедших молодых людей, мужчина скрылся, убежав в неизвестном направлении. Юноши помогли напуганной несовершеннолетней, находившейся в шоковом состоянии, успокоили и проводили до дома, по дороге выслушав обстоятельства произошедшего. Благодаря тому, что молодые люди смогли разглядеть нападавшего и запомнить его приметы, они смогли неподалеку от места преступления обнаружить того самого мужчину, о чем незамедлительно сообщили в полицию.

Для того чтобы преступник не скрылся, проявив смекалку, отвагу и смелость, юноши начали задавать разные вопросы мужчине, таким образом отвлекая и задерживая его до прибытия сотрудников правоохранительных органов. По факту совершения преступления в отношении девушки в тот же день было возбуждено уголовное дело.

Руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов в торжественной обстановке поблагодарил ребят за их активную гражданскую позицию, решительность и храбрость. Поступок молодых людей — результат воспитания в семье, а также яркий пример самоотверженности в чрезвычайной ситуации, связанной с защитой жизни и здоровья от преступных посягательств.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:24 +10
Другие статьи по темам
Прочее
спасли от насильникаЩекинопроисшествиядежурная частьблагодарностьСК
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Снегопады и барическая пила ждут туляков на следующей неделе
Снегопады и барическая пила ждут туляков на следующей неделе
Тульский избирком будет сотрудничать с оборонщиками в рамках подготовки к выборам президента России
Тульский избирком будет сотрудничать с оборонщиками в рамках подготовки к выборам президента России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.