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Владимир Путин подписал указ о поддержке многодетных семей
Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин подписал указ о поддержке многодетных семей

Статус такой семьи, согласно документу, будет установлен бессрочно.

Президент России Владимир Путин 23 января подписал документ, регулирующий порядок поддержки многодетных семей. Соответствующий указ появился в перечне опубликованных правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации. 
 
Так, семья, в которой трое и более детей, будет иметь статус многодетной бессрочно. Теперь детям из таких семей предоставят меры соцподдержки не только до 18, но и 23 лет при условии, что ребенок учится очно.
 
Кроме того, многодетным семьям выдадут специальное удостоверение. Для них создадут отдельный банк, в который будут заносить данные о предоставляемых им мерам поддержки и мониторинга их социально-экономического положения.
 
Указ закрепляет не только начисление пособий, но и досрочное назначение женщинам пенсии по старости, профессиональное обучение родителей, право семьи на бесплатное посещение музеев. 
 
Согласно документу высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано обеспечить детей из таких семей бесплатными лекарствами до достижения ими шести лет. Предлагается сделать их питание в школьных столовых бесплатным, как и проезд до места обучения. Кроме того, давать детям из многодетных семей места в детских садах и школах в первоочередном порядке.

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