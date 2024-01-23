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В Заречье частично отключат холодную воду
Фото из архива Myslo

В Заречье частично отключат холодную воду

Причина – ремонтные работы на ВНС «Клоково».

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 23 января, с 10.30 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, д. 309, 314, 316, 318, 320, 314, 308а, 324,
  • Гарнизонный пр-д, 2 (котельная), 1 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, 2а, б, в, г, д, е, 2, 3а, б,
  • ул. Большая, д. 8, 8а, 9б, 9а,
  • частный сектор: ул. Большая,
  • пер. Ягодный,
  • ЖК «Пряничная Слобода».

Причина отключения – ремонтно-восстановительные работы на ВНС Клоково. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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сегодня, в 07:40 +1
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