В Заречье частично отключат холодную воду

Фото из архива Myslo

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 23 января, с 10.30 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Октябрьская, д. 309, 314, 316, 318, 320, 314, 308а, 324,

Гарнизонный пр-д, 2 (котельная), 1 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, 2а, б, в, г, д, е, 2, 3а, б,

ул. Большая, д. 8, 8а, 9б, 9а,

частный сектор: ул. Большая,

пер. Ягодный,

ЖК «Пряничная Слобода».

Причина отключения – ремонтно-восстановительные работы на ВНС Клоково. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.