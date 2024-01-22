В Дубне егеря спасли заблудившуюся косулю

20 января в Дубне местные жители обнаружили заблудившуюся косулю.
Информация была передана в ближайшее охотничье хозяйство.
Прибывшие егеря поймали животное и вывезли в лес, выпустив в естественную среду обитания.
Дикое животное забрело в город.
20 января в Дубне местные жители обнаружили заблудившуюся косулю.
Информация была передана в ближайшее охотничье хозяйство.
Прибывшие егеря поймали животное и вывезли в лес, выпустив в естественную среду обитания.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте