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В Дубне егеря спасли заблудившуюся косулю
Фото и видео: Телеграм-канал @greeeeeenka

В Дубне егеря спасли заблудившуюся косулю

Дикое животное забрело в город.

20 января в Дубне местные жители обнаружили заблудившуюся косулю.

Информация была передана в ближайшее охотничье хозяйство.

Прибывшие егеря поймали животное и вывезли в лес, выпустив в естественную среду обитания.

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