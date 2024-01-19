Тульский избирком будет сотрудничать с оборонщиками в рамках подготовки к выборам президента России

Фото Тульского избиркома.

Другие предприятия Тульской области также призывают к сотрудничеству.

Избирательная комиссия Тульской области разработала проект, который представляет собой информационное партнерство с социально ответственными предприятиями региона по информированию избирателей о предстоящих выборах президента России.

В пятницу, 19 декабря, состоялось подписание первых соглашений о взаимодействии избирательной комиссии Тульской области с АО «Машиностроительный завод „Штамп“ им. Б. Л. Ванникова» и АО «НПО „СПЛАВ“ им. А. Н. Ганичева».

Подписи под документами поставили председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, генеральный директор АО «Машиностроительный завод „Штамп“» Владимир Олейников и генеральный директор АО» НПО Сплав» Ринат Идрисов. В рамках соглашения запланирована реализация совместных проектов избиркома и предприятий по информированию сотрудников данных заводов о выборах президента Российской Федерации.

По словам Павла Веселова, в рамках подготовки к мартовским выборам избирательная система уделяет большое внимание информированию избирателей о предстоящем голосовании.

— Символично, что нашими первыми партнерами стали заводы «Штамп» и «Сплав». Именно оборонные предприятия Тулы, оружейной столицы России, воспользовались такой возможностью. Тульские оборонщики как никто другой понимают, что сегодня только активная гражданская позиция является залогом процветания России. Соглашения, которые мы сегодня подписываем, направлены на информирование работников предприятий о механизмах и способах голосования на выборах президента Российской Федерации. Крайне важно довести до максимального числа граждан информацию о выборах главы государства, — сказал председатель облизбиркома.

Павел Веселов призвал и другие предприятия Тульской области к сотрудничеству. Напомним, выборы состоятся 15, 16, 17 марта.