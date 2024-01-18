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В Киреевске двое мужчин пытались сбыть крупную партию наркотиков

В Киреевске двое мужчин пытались сбыть крупную партию наркотиков

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд.

В Киреевске двое местных жителей обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Следствием установлено, что в период с июня по август 2023 года 20-летний и 24-летний обвиняемые получили партию наркотиков для сбыта на территории Киреевского района. Разложить «закладки» молодые люди не успели, так как их задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято 366,51 г наркотиков.

Уголовное дело направлено в Киреевский районный суд для рассмотрения, по существу.

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