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В перинатальном центре Тулы родился 8000-й малыш
Фото перинатального центра.

В перинатальном центре Тулы родился 8000-й малыш

Это первый ребенок в семье Ирины и Романа.

Родители назвали новорожденную Ариной. Малышка появилась на свет 8 января в семье туляков Ирины и Романа. Вес девочки при рождении составил 3320 г, рост — 52 см. Об этом сообщается на сайте Тульского перинатального центра.

Маме вручили свидетельство о рождении ребёнка, поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина, знак «Родившемуся на Тульской земле». Заместитель главного врача по организационно-методической работе Игорь Копырин пожелал маме и дочке крепкого здоровья и вручил памятный сертификат.

По словам молодой мамы, в перинатальном центре работают настоящие профессионалы. Условия для мам и новорождённых созданы максимально комфортные.
 

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