Тулячка мечтала отдохнуть в отеле, но стала жертвой мошенника

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась 42-летняя жительница Зареченского округа. Женщина заявила, что в одном из мессенджеров списалась с неизвестным, который предложил ей оплатить бронирование номера в отеле. Тулячка перевела 59 400 рублей, после чего её собеседник пропал. Женщина поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию.

Полиция Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.