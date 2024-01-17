17-летний подросток из Суворова 7 раз ударил ножом ровесника

В Суворове следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 16 января 17-летний парень поссорился с ровесником и не менее 7 раз ударил его ножом. Потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

По факту происшествия прокуратура Суворовского района организовала проверку. Ведомство даст оценку исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родителями и опекуном своих обязанностей, примет комплекс мер реагирования. Также на контроле в прокуратуре района находится расследование уголовного дела.