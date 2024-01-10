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В Алексине мужчина связал знакомую и заставил её сидеть в холодной воде

В Алексине мужчина связал знакомую и заставил её сидеть в холодной воде

Ему грозит несколько лет колонии.

В Алексине 43-летний местный житель обвиняется в незаконном лишении человека свободы и уклонении от административного надзора. 

По информации Myslo, осенью 2023 года ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомого и его сожительницы. В какой-то момент мужчине не понравились высказывания женщины, которая потребовала прекратить попойку, и он решил проучить её.

Обвиняемый связал потерпевшей руки, набрал в ванну холодную воду, велел залезть туда и заставил её сидеть там около трёх часов. Женщина, дождавшись, пока собутыльники уснут, самостоятельно освободилась и вызвала сотрудников полиции.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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