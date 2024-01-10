Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в декабре

В последний месяц года в Тульской области родились 351 девочка и 372 мальчика.
Популярные имена месяца: Анна, Виктория, Вероника, Дарья, София, Александр, Артём, Дмитрий, Максим, Михаил, Тимофей.
Редкие имена: Николь, Алексия, Серафим, Радомир.
Комитет по делам ЗАГС Тульской области рассказал о том, какими именами туляки называли своих детей в декабре 2023 года.
В последний месяц года в Тульской области родились 351 девочка и 372 мальчика.
Популярные имена месяца: Анна, Виктория, Вероника, Дарья, София, Александр, Артём, Дмитрий, Максим, Михаил, Тимофей.
Редкие имена: Николь, Алексия, Серафим, Радомир.
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