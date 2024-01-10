Каждый шестой россиянин разочарован новогодним подарком

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Эксперты также узнали, что делают люди с непонравившимися презентами.

17% россиян не понравились новогодние подарки. Опрос по данной теме провел сервис по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Однозначно доволен новогодними подарками каждый второй россиянин — 51%, скорее доволен почти каждый третий — 32%. Подарки скорее не понравились 9%. Однозначно не понравились еще 8%.

Женщины радуются парфюму, сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины — гаджетам и девайсам.

В списке неудачных подарков лидируют сувениры-символы года и дешевые конфеты.

45% опрошенных хотели бы сдать непонравившиеся подарки в магазин. По факту же 34% опрошенных оставят ненужные вещи себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 15% передарят их. 7% — выбросят. 6% — отдадут нуждающимся.