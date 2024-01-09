В Туле 29-летний рецидивист украл у собутыльницы смартфон

Фото из архива Myslo

В дежурную часть ОП «Советский» обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что после бурного застолья из её квартиры пропал смартфон.

Сыщики выяснили, что в тот день у женщины гостил её 29-летний приятель. Уточняется, что безработный мужчина был ранее судим. Злоумышленника задержали – он признался в краже, а похищенный смартфон вернули владелице.

Дознавателем отдела полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.