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В Туле 29-летний рецидивист украл у собутыльницы смартфон
Фото из архива Myslo

В Туле 29-летний рецидивист украл у собутыльницы смартфон

Полицейские оперативно задержали злоумышленника и вернули гаджет законной владелице.

В дежурную часть ОП «Советский» обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что после бурного застолья из её квартиры пропал смартфон.

Сыщики выяснили, что в тот день у женщины гостил её 29-летний приятель. Уточняется, что безработный мужчина был ранее судим. Злоумышленника задержали – он признался в краже, а похищенный смартфон вернули владелице.

Дознавателем отдела полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф:
сегодня, в 20:50 0
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