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В Новомосковске неизвестные напали на женщину и сожгли её Hyundai Solaris
Кадр из видео vk.com/chpnmsk

В Новомосковске неизвестные напали на женщину и сожгли её Hyundai Solaris

Всё произошло ночью на ул. Кукунина.

Нападение запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как девушка подходит к легковушке и открывает переднюю пассажирскую дверь. В этот момент к ней сзади подбегает мужчина и нападает на неё. Затем появляется второй.

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Спустя некоторое время женщина уходит, а нападавшие поджигают автомобиль и скрываются. Буквально за минуту пламя целиком охватывает иномарку. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

UPD. Публикация дополнена в 21.12. По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, в ОМВД России по Новомосковску возбужденно и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167  УК РФ. Проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленников. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Тульская областьНовомосковск
 

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