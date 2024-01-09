В Новомосковске неизвестные напали на женщину и сожгли её Hyundai Solaris

Кадр из видео vk.com/chpnmsk

Нападение запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как девушка подходит к легковушке и открывает переднюю пассажирскую дверь. В этот момент к ней сзади подбегает мужчина и нападает на неё. Затем появляется второй.

Спустя некоторое время женщина уходит, а нападавшие поджигают автомобиль и скрываются. Буквально за минуту пламя целиком охватывает иномарку. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

UPD. Публикация дополнена в 21.12. По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, в ОМВД России по Новомосковску возбужденно и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленников. Все обстоятельства происшествия выясняются.