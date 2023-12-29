Массовое ДТП в Воловском районе: 1 человек погиб, 3 пострадали

Фото "Автохамы и ДТП"

Сегодня, 29 декабря, на 297-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе произошло ДТП. Там столкнулись Volvo, ВАЗ-2105, Chevrolet Aveo и Mercedes-Benz.

В результате аварии погиб 54-летний водитель ВАЗа, три человека пострадали, в том числе 11-летний ребенок.

Обстоятельства и точную причину ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.

UPD: Появилась информация, что Volvo снизил скорость из-за лежавшей на дороге канистры, и в него влетела ехавшая сзади «пятерка». Потом к ДТП присоединились Chevrolet Aveo и Mercedes-Benz.



