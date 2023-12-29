О транспорте в Левобережном и плохом асфальте: Илья Беспалов ответил на вопросы туляков

В конце эфира Илья Беспалов отвечал на вопросы горожан.

1. Общественный транспорт в мкр-не Левобережном ходит плохо, когда будет ходить хорошо?

— По мере поступления новых единиц техники станет ясно, сколько из них мы сможем определить на нужды Левобережного. Сейчас там есть 56-й маршрут, его обслуживают 10 единиц транспорта.

В 2024 году мы введём в эксплуатацию 123 единицы техники, некоторые из них существенно помогут движению транспорта в Левобережном.

2. Сходит асфальт вместе со снегом: какие меры предприняты для поддержания дорог в хорошем состоянии?

— Все дороги сразу мы отремонтировать не можем, но ямочный ремонт сделать обязаны.

По площади в этом году мы отремонтировали на 30% больше дорожного полотна, чем в предыдущем.

Погода преподносит сюрпризы: в этом году были погодные качели, они разрушают инфраструктуру дороги. Поможет только ямочный ремонт. Технологии позволяют нам сегодня класть асфальт прямо на снег. Такой асфальт более дорогой, чем «летний», но здесь мы не экономим на ямочном ремонте. Дороги должны оставаться в хорошем состоянии.

5. В прошлые годы возникала ситуация, когда бюджет, заложенный на уборку города, целиком расходовался уже в период первых снегопадов зимой. Потом мы получали пыльные дороги, нескошенную траву. Повторится ли такое в следующем году?

— В 2023 году мы усиленно боролись с этой «историей», купили дополнительную технику — три машины. Теперь стараемся планировать работу так, чтобы денег хватало на всё.

Опровергну миф, что раз утром и днём никто город не чистит, то очистки нет: коммунальщики не исчезли — техника работает по ночам. Если бы не работала, последствия были бы страшными.