Тульский СК проведет проверку по информации об ударе током студента в троллейбусе

Фото Артема Жильцова

Следственный комитет Тульской области проведет поверку по факту поражения студента ударом тока в троллейбусе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в данный момент идет сбор информации о происшествии.

Напомним, по словам очевидцев, ЧП произошло вчера, 28 декабря, в районе 13 часов. Утверждают, что молодой человек ехал в троллейбусе на учебу в институт на проспект Ленина, 104. Его ударило током в тот момент, когда он взялся за поручень.

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