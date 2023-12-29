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Тульский СК проведет проверку по информации об ударе током студента в троллейбусе
Фото Артема Жильцова

Тульский СК проведет проверку по информации об ударе током студента в троллейбусе

Об инциденте Myslo сообщили очевидцы.

Следственный комитет Тульской области проведет поверку по факту поражения студента ударом тока в троллейбусе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в данный момент идет сбор информации о происшествии.

Напомним, по словам очевидцев, ЧП произошло вчера, 28 декабря, в районе 13 часов. Утверждают, что молодой человек ехал в троллейбусе на учебу в институт на проспект Ленина, 104. Его ударило током в тот момент, когда он взялся за поручень. 

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сегодня, в 15:37 0
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