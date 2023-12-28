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Из-за протекающей крыши в Шатске сгорел электрощиток в жилом доме

Из-за протекающей крыши в Шатске сгорел электрощиток в жилом доме

В результате происшествия никто не пострадал.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 14 по улице Садовой в Шатске. По словам людей, крыша в их доме протекает уже много лет, но ни одна управляющая компания так и не смогла качественно починить кровлю:

— Проблема существует уже лет 20. Уже был один пожар в соседнем подъезде. Теперь вот и до нашего подъезда дело дошло. А ведь мы несколько дней звонили в УК — предупреждали, что вода с крыши прямо на щиток течет ручьем. Никакой реакции не последовало и сегодня ночью произошел пожар. Слава Богу, никто не пострадал. Пока люди не умрут, как при пожаре на улице Полевой в прошлом году, всем наплевать будет на проблемы наши!

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Напомним, 21 января 2022 года в Шатске из-за замкнувшей проводки сгорело общежитие на улице Полевой. При пожаре погиб 81-летний мужчина. 

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