В Туле капитально отремонтировали зал тяжелой атлетики на ул. Максима Горького

Фото пресс-службы администрации Тулы

27 декабря глава городской администрации Илья Беспалов посетил капитально отремонтированный зал тяжелой атлетики на ул. Максима Горького, осмотрел помещения и пообщался с юными спортсменами.

Спортивный объект 1978 года постройки. До этого капитальный ремонт здесь не проводили. Так как потребность в занятиях по тяжелой атлетике растет, было принято решение выделить из бюджета города необходимые средства. В результате в этом году в зале провели работы по внутренней отделке, заменили систему отопления, водопровод и канализацию, силовое оборудование и электроосвещение, вентиляцию, отремонтировали раздевалки, душевые, выполнили устройство вентилируемого фасада.

Начальник управления физической культуры и спорта Михаил Трунов рассказал Илье Беспалову, что зал начал свою работу после капремонта в начале декабря. Сюда планируют принять еще 30 ребят. Все необходимые условия для этого созданы. Здесь установили два дополнительных спортивных помоста, теперь их четыре. Оборудовали зал с тренажерами для общей физической подготовки.

— Администрация города тяжелой атлетике уделяет особое внимание, это олимпийский вид спорта. Мы вложили в ремонт этого зала бюджетные средства — около 12 млн рублей, и наши спортсмены получили совершенно новое помещение. Важно, чтобы спортивные сооружения были рядом с местом проживания. Здесь смогут заниматься жители, дети из близлежащих домов. Мы видим результат, у нас много чемпионов, мастеров этого вида спорта. Тяжелую атлетику и дальше будем развивать. Спорт — это прежде всего здоровье молодежи, за которой будущее нашего города, его развитие, — отметил Илья Беспалов.

В зале тяжелой атлетики с 2014 года занимаются воспитанники спортшколы «Восток». Занятия посещают 28 ребят под руководством двух тренеров.