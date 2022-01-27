«Либо комната без воды, либо подселение к мужчине»: погорелица из Шатска рассказала о помощи от администрации

По словам женщины, дом разрушился практически полностью еще пять лет назад. Но аварийным его признали только в 2021 году.

В редакцию Myslo обратилась Анна Москвичева из Шатска. Женщина лишилась жилья в результате пожара, который произошел в общежитии на улице Полевой 21 января. Без крыши над головой остались 26 человек. Кроме этого, на пожаре погиб 81-летний мужчина.

— Дом разрушился еще пять лет назад, — рассказывает Анна. — Полы проваливались, сантехника сломана, крыша вечно протекала, поэтому проводка была плохая. Нас опечатывали пожарные, потому что в доме было опасно жить. Писали во все инстанции, но нас просто игнорировали до прошлого года, когда дом признали аварийным и сообщили, что расселят до 2026 года. А перед этим нас, простите, дерьмом затопило: на втором этаже забилась канализация.

Анна, которая жила с двумя детьми и мамой, говорит, что до сих пор не получила от администрации жильё. Мол, предлагают варианты, которые ничуть не лучше сгоревшей квартиры.

— Пишут нам, что в области не действуют программы по переселению и они могут дать жилье из маневренного фонда. Там два варианта: комната без водоснабжения или подселение к мужчине. Кидают подачки, потому что знают: нам деваться некуда. Сколько можно издеваться? Неужели нельзя отнестись к нашей беде по-человечески?