Тулячка продала жительнице Армавира стадо зараженных коров

Поголовье ликвидировали и теперь с женщины требуют 4 млн рублей в качестве компенсации.

В Тульской области рассматривается иск о взыскании более 4 млн рублей в счет возмещения убытков за ликвидацию поголовья скота.

Истец указала, что 6 марта 2023 года купила 25 коров у жительницы Тульской области на сумму в 3 750 000 рублей. За доставку в Армавир женщина заплатила еще 170 000 рублей. После получения животных, у истца возникли сомнения относительно здоровья коров — у животных взяли материалы для исследования.

Местная ветлаборатория выявила у всего стада бруцеллез. Все поголовье было ликвидировано. Истец оценил причиненный ущерб в 4 млн 62 тысячи рублей.

Следующее заседание по данному делу состоится 27 декабря.