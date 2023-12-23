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Студенты тульских колледжей будут разрабатывать беспилотные авиационные системы

Студенты тульских колледжей будут разрабатывать беспилотные авиационные системы

Об этмо стало известно на заседании Координационного совета по профессиональному образованию.

22 декабря в правительстве области прошло заседание Координационного совета по профессиональному образованию, прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в регионе.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова подчеркнула, что по поручению губернатора Алексея Дюмина обеспечению и подготовке кадров уделяют особое внимание. 

«Во взаимодействии работодателей с профильными органами власти выстроена система долгосрочного прогнозирования потребности в кадрах. Важно продолжать готовить кадры под запрос реального сектора экономики: от профориентации со школьной скамьи, реализации профильного предпрофессионального образования до формирования профессиональных навыков у выпускников колледжей», - сказала Ольга Гремякова.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ильюшина сообщила, что прогнозирование кадровой потребности  ведётся в информационной системе «Профпрогноз».

В ближайшие 7 лет  у работодателей наиболее востребованы швеи, слесари, водители и др. Среди специалистов: инженеры, преподаватели, врачи, воспитали и бухгалтеры. 

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, более половины выпускников школ выбирают среднее профессиональное образование. При формировании контрольных цифр приема важно учитывать запрос работодателей и востребованность конкретной профессии и специальности в регионе.

На совете утвердили 7573 места на обучение в колледжах и техникумах региона, что на 281 место больше, чем в прошлом году. Они будут профинансированы из регионального бюджета.

В 2024 году принимать учащихся на программы «Профессионалитета» будут на базе 8 кластеров, созданных в рамках федерального проекта. Всего по таким программам будет открыто более 2000 бюджетных мест. 

Заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский рассказал о подготовке кадров для отрасли разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Учитывая актуальность развития нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в 2024 году планируется расширение данного направления подготовки кадров до 75 бюджетных мест в трех региональных колледжах

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