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Мобилизованный туляк решил отдохнуть от службы и теперь отправится в колонию общего режима

Мобилизованный туляк решил отдохнуть от службы и теперь отправится в колонию общего режима

Приговор огласил Тульский гарнизонный суд.

В Туле мобилизованный военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении части, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.

Судом установлено, что 29 ноября 2022 года обвиняемый решил отдохнуть от военной службы и не явился в воинскую часть. Вместо этого он отправился к себе домой и находился там до 8 июня 2023 года. В этот день он добровольно обратился в военную комендатуру и снова был направлен в часть.

Спустя пару месяцев, в начале августа, мужчина повторил свои действия и снова уехал в квартиру. Там он находился до 4 октября, после чего направился в военный следственный комитет.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима. 
 

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