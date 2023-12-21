14 предприятий ОПК приглашают туляков пройти собеседование

22 декабря на территории Кадрового центра «Работа России» пройдут крупные ярмарки трудоустройства, где более 800 вакантных рабочих мест представят крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса.
На данный момент оборонная отрасль активно наращивает масштабы производства, требуются новые кадры, а на ярмарках будут представлены рабочие места для специалистов, самых востребованных в Тульской области профессий:
- операторов станков с программным управлением,
- слесарей механосборочных работ,
- инженеров разной направленности,
- шлифовщиков,
- токарей,
- монтажников,
- фрезеровщиков,
- швей,
- наладчиков оборудования и др.
Все больше вакансий предлагают начинающим специалистам без опыта — выпускникам ссузов. Для них предприятия готовы проводить обучение.
На площадке ярмарки свои вакансии представят:
- АО «Машзавод Штамп»;
- АО «Октава»;
- АО «НПО Сплав им. А. Н. Ганичева»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулаточмаш»;
- ПАО «НПО «Стрела»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «Завод Тула»;
- АО «АК Туламашзавод»;
- ПАО «НПО «Базальт»;
- АО «ОКБ «Октава»;
- ПАО «ИТОЗ»;
- АО «ЦКБА»;
- АО «Тулачермет».
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет.
На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению.
Ярмарка трудоустройства пройдет 22 декабря в 14.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.