14 предприятий ОПК приглашают туляков пройти собеседование

Фото Центра занятости Тульской области

22 декабря на территории Кадрового центра «Работа России» пройдут крупные ярмарки трудоустройства, где более 800 вакантных рабочих мест представят крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

На данный момент оборонная отрасль активно наращивает масштабы производства, требуются новые кадры, а на ярмарках будут представлены рабочие места для специалистов, самых востребованных в Тульской области профессий:

операторов станков с программным управлением,

слесарей механосборочных работ,

инженеров разной направленности,

шлифовщиков,

токарей,

монтажников,

фрезеровщиков,

швей,

наладчиков оборудования и др.

Все больше вакансий предлагают начинающим специалистам без опыта — выпускникам ссузов. Для них предприятия готовы проводить обучение.

На площадке ярмарки свои вакансии представят:

АО «Машзавод Штамп»;

АО «Октава»;

АО «НПО Сплав им. А. Н. Ганичева»;

АО «КБП»;

АО «Тулаточмаш»;

ПАО «НПО «Стрела»;

АО «Тульский патронный завод»;

ПАО «Завод Тула»;

АО «АК Туламашзавод»;

ПАО «НПО «Базальт»;

АО «ОКБ «Октава»;

ПАО «ИТОЗ»;

АО «ЦКБА»;

АО «Тулачермет».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет.

На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению.

Ярмарка трудоустройства пройдет 22 декабря в 14.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.