В Глушанках завелся серийный вор и грабитель: туляков просят быть бдительными

Сотрудницы супермаркетов и других торговых точек Пролетарского округа бьют тревогу: в Северо-Восточном микрорайоне орудует вор. Молодой человек крадет деньги из касс, либо забирает их в открытую (грабеж). По нашим данным, на его счету уже пять эпизодов.

В УМВД по Тульской области этот факт подтвердили.

Возможного подозреваемого удалось идентифицировать по камере наблюдения.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост примерно 175 см, худой, носит бородку. На фото он в синей куртке, может менять одежду.

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