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В Глушанках завелся серийный вор и грабитель: туляков просят быть бдительными

В Глушанках завелся серийный вор и грабитель: туляков просят быть бдительными

Мужчина обчищает кассы магазинов. Полиция просит туляков сообщить об этом человеке любую информацию.

Сотрудницы супермаркетов и других торговых точек Пролетарского округа бьют тревогу: в Северо-Восточном микрорайоне орудует вор. Молодой человек крадет деньги из касс, либо забирает их в открытую (грабеж). По нашим данным, на его счету уже пять эпизодов. 

В УМВД по Тульской области этот факт подтвердили. 

Возможного подозреваемого удалось идентифицировать по камере наблюдения. 

Приметы: на вид 30-35 лет, рост примерно 175 см, худой, носит бородку. На фото он в синей куртке, может менять одежду.

Видели его? Звоните по тел. 32-49-02.

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