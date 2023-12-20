В Тульской области построят приют для бездомных животных

К работам планируют приступить уже в следующем году.

Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев встретился с зоозащитниками региона. На встрече обсудили вопросы организации работы с безнадзорными животными.

Волонтеры рассказали, что не всегда могут попасть в приюты для животных, чтобы проконтролировать их содержание. Дмитрий Миляев поручил главе администрации Тулы Илье Беспалову оказать зоозащитникам содействие в беспрепятственном посещении приютов, обеспечить им возможность участвовать в судьбе животных.

Также на встрече поднимался вопрос о строительстве государственных приютов. По мнению активистов, это позволит улучшить качество работы с безнадзорными животными, снизить количество нарушений в этой сфере.

Дмитрий Миляев поручил министерству сельского хозяйства региона определить параметры будущего объекта, министерству имущественных и земельных отношений совместно с главами администраций муниципалитетов — определить земельные участки, где можно разместить приют.

Комитет ветеринарии изучит вопрос цифровизации учета безнадзорных животных.

Как подчеркнул Дмитрий Миляев, все эти поручения необходимо выполнить в сжатые сроки, чтобы уже в первой половине следующего года приступить к проектным работам.