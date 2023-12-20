В Тульской области построят приют для бездомных животных

Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев встретился с зоозащитниками региона. На встрече обсудили вопросы организации работы с безнадзорными животными.
Волонтеры рассказали, что не всегда могут попасть в приюты для животных, чтобы проконтролировать их содержание. Дмитрий Миляев поручил главе администрации Тулы Илье Беспалову оказать зоозащитникам содействие в беспрепятственном посещении приютов, обеспечить им возможность участвовать в судьбе животных.
Также на встрече поднимался вопрос о строительстве государственных приютов. По мнению активистов, это позволит улучшить качество работы с безнадзорными животными, снизить количество нарушений в этой сфере.
Дмитрий Миляев поручил министерству сельского хозяйства региона определить параметры будущего объекта, министерству имущественных и земельных отношений совместно с главами администраций муниципалитетов — определить земельные участки, где можно разместить приют.
Комитет ветеринарии изучит вопрос цифровизации учета безнадзорных животных.
Как подчеркнул Дмитрий Миляев, все эти поручения необходимо выполнить в сжатые сроки, чтобы уже в первой половине следующего года приступить к проектным работам.