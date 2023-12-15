Очевидцы: на косметическом предприятии в Донском обрушилась крыша цеха

Фото ЧП Донской

В местных пабликах сообщается, что в одном из цехов ООО «Гранд А.В.» — предприятия по производству парфюмерной и косметической продукции в Донском, из-за снега обрушилась часть крыши.

— Пока были в раздевалке, слышали грохот и шум. Выйдя на лестницу, поняли, что всё рушится, так как пыль стояла столбом, даже видимость уже была плохая, все в панике выбежали на улицу. Потом приехали службы, а нас стали развозить по домам. Говорят, что даже стена упала, не только потолок, — пишут очевидцы в паблике ЧП Донской.

По предварительной информации никто не пострадал. Подробности уточняются.