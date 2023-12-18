240 преступлений, свыше полутонны мефедрона: в Тульской области полицейские задержали участников крупного наркокартеля

Глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества:

— Его участники осуществляли производство и сбыт наркотиков на территории Московской и Тульской областей. Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин. В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

С января по апрель 2023 года двое соучастников производили синтетические наркотики в лаборатории, оборудованной в частном доме в поселке Болоховском Киреевского района Тульской области. Прекурсоры и иные ингредиенты, предназначенные для изготовления наркотических средств, они хранили в гараже. Их сообщники распространяли запрещенные вещества посредством тайников-закладок.

16 злоумышленников задержаны оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователем СУ УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. Предварительное расследование продолжается.