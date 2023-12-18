  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле иностранца признали виновным в убийстве 20-летней давности: обвиняемый до сих пор в федеральном розыске - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле иностранца признали виновным в убийстве 20-летней давности: обвиняемый до сих пор в федеральном розыске

В Туле иностранца признали виновным в убийстве 20-летней давности: обвиняемый до сих пор в федеральном розыске

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В Туле 37-летний иностранец признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в сентябре 2003 года обвиняемый поссорился с 23-летним местным жителем на почве ревности. Иностранец 17 раз ударил оппонента ножом, после чего уехал из России. От полученных ранений потерпевший скончался.

С учетом того, что иностранец, находящийся в федеральном розыске, обвинялся в совершении особо тяжкого преступления и есть сведения, что он находится за пределами территории Российской Федерации, уголовное дело рассмотрено по существу в отсутствие подсудимого.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:53 0
Другие статьи по темам
Прочее
приговор судаТулаубийствопроисшествиядежурная частьархивное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

АКМ обыграл «Ижсталь» в выездном матче
АКМ обыграл «Ижсталь» в выездном матче
Жуткий момент обрушения склада в Донском попал на видео. Внутри находились люди
Жуткий момент обрушения склада в Донском попал на видео. Внутри находились люди
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.