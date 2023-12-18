В Туле иностранца признали виновным в убийстве 20-летней давности: обвиняемый до сих пор в федеральном розыске

В Туле 37-летний иностранец признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в сентябре 2003 года обвиняемый поссорился с 23-летним местным жителем на почве ревности. Иностранец 17 раз ударил оппонента ножом, после чего уехал из России. От полученных ранений потерпевший скончался.

С учетом того, что иностранец, находящийся в федеральном розыске, обвинялся в совершении особо тяжкого преступления и есть сведения, что он находится за пределами территории Российской Федерации, уголовное дело рассмотрено по существу в отсутствие подсудимого.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

