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В Левобережном двое мужчин устроили стрельбу: видео
Кадр из видео

В Левобережном двое мужчин устроили стрельбу: видео

Видео, снятое 9 декабря, туляки прислали в редакцию Myslo.

В субботу, 9 декабря, в микрорайоне Левобережный произошёл инцидент: местные жители запечатлели на видео, как двое мужчин открыли стрельбу в лесополосе рядом со стройплощадкой.

Можно предположить, что стрелки решили опробовать свой арсенал в деле: один из них стрелял из короткоствольного оружия, а второй – из предмета, похожего на автомат.

Также на видео запечатлён белый кроссовер с открытым багажником, на котором приехали мужчины. Автор ролика пожелал остаться анонимным и сообщил, что решил не вызывать полицию на место стрельбы.

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