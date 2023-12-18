В Левобережном двое мужчин устроили стрельбу: видео

Кадр из видео

В субботу, 9 декабря, в микрорайоне Левобережный произошёл инцидент: местные жители запечатлели на видео, как двое мужчин открыли стрельбу в лесополосе рядом со стройплощадкой.

Можно предположить, что стрелки решили опробовать свой арсенал в деле: один из них стрелял из короткоствольного оружия, а второй – из предмета, похожего на автомат.

Также на видео запечатлён белый кроссовер с открытым багажником, на котором приехали мужчины. Автор ролика пожелал остаться анонимным и сообщил, что решил не вызывать полицию на место стрельбы.