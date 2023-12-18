Советские ёлочные игрушки оценили в миллионы рублей: вот что продают на «Авито»

Фото – сайт «Авито».

В масштабах страны цены на старенькие украшения доходят до 20 млн. Посмотрели, как обстоят дела с продажей раритетов в Туле.

Ёлочные игрушки советского времени есть, пожалуй, в каждой второй семье — сохранились от бабушек и дедушек. Для кого-то это воспоминание о нежном возрасте и старых временах, кто-то хранит их просто потому, что выбрасывать жалко, а для кого-то это вариант заработать.

На «Авито» заметили советские ёлочные игрушки по нереальным ценам: небольшие лоты из довольно облезлых раритетов продавцы оценивают в несколько миллионов рублей! Насколько оправданы такие попытки — неизвестно, объявления висят. Но бытует мнение, что год от года цена на ватных снегурок и стеклянные шишки времен СССР только растет — и всё из-за коллекционеров, поддерживающих тренд.

Вот российский топ по ценам.

Перед вами — лот советских ёлочных игрушек стоимостью… 20 млн рублей. Продавец из Челябинска опубликовал объявление несколько дней назад. «Продам раритетные игрушки елочные все вместе», — коротко и ясно.

На втором месте по стоимости — вот этот лот «Елочные игрушки СССР одним лотом» за 6 559 999 руб. Вот что пишет столичный продавец: «Игрушки СССР для ценителей старины. Есть доставка до Москвы в течение 3 дней».

Этот лот из нескольких игрушек в Ростове-на-Дону обойдется покупателю в 5 млн рублей, хотя продавец благоразумно отмечает: «Ёлочные игрушки 50-60-х годов. Цена договорная, пишите».

Посмотрели похожие объявления в Тульской области. Цены здесь гораздо ниже, чем по стране. Представляем местный топ.

Шишка почти за 20 000

«Продаю елочную игрушку СССР, состояние на фото, по всем вопросам пишите», — короткое объявление о продаже типовой ёлочной игрушки — позолоченной шишки. Точная цена в объявлении — 19 999 рублей.

Ностальгия + качество = 15 000

За эти деньги можно купить лот из нескольких игрушек. Автор пишет: «Продам игрушки тех времён. Ностальгия + качество».

Всё по 10 000 руб.

За 10 тысяч рублей на «Авито» продавали вот такую игрушку. Отметим, что пока готовили обзор, автор снял объявление с публикации. Возможно, продал игрушку.

Также за 10 тысяч можно приобрести ёлочную игрушку «Парашютист» 30-х годов СССР. Изготовлен парашютист из ткани и ваты.





Целый лот за 10 000 рублей: «Советские игрушки ёлочные на первом фото все в нормальном состоянии, краска стёрлась только». Игрушки можно купить и по отдельности.

Дед и внучка за 8000 руб.

«Игрушки из ваты, Дед Мороз 27 см, Снегурочка 14 см», — цена в объявлении — 8000 руб.

7000 руб.

«Набор елочных игрушек ГДР из тонкого стекла в родной коробке и родной бумаге. Игрушки все родные не сборные, практически новые в отличном состоянии. Очень красивый яркий набор. 1972 год». Вот эта тема уже ближе к коллекционированию, и, возможно, своих денег игрушки действительно стоят.

А у вас дома хранятся игрушки советского времени? Дарят теплые воспоминания или навевают тоску? Расскажите!