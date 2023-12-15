В Узловой женщина убила сожителя: он систематически избивал её

В Узловой 61-летняя местная жительница признана виновной в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального Следственного комитета.

Судом установлено, что 8 августа обвиняемая распивала алкоголь с сожителем. Парочка поссорилась из-за того, что 40-летний мужчина постоянно избивал возлюбленную и угрожал ей убийством. В какой-то момент обвиняемая схватила нож и дважды ударила потерпевшего. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Приговором суда пенсионерке назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.