В Туле открылся фестиваль библиокультуры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году мероприятие посвящено взаимодействию библиотек и театров.

15-16 декабря в Туле проходит фестиваль «Гутенберг отдыхает». Это совместный проект библиотеки «Книги на Октаве» и Регионального библиотечно-информационного комплекса.

В этом году фестиваль посвящен взаимодействию библиотек и театров.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ, библиотекам оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Алексей Дюмин уделяет особое внимание развитию инфраструктуры региональных библиотек.

— Сегодня библиотеки активно меняются, трансформируются и приобретают новую роль в культурном пространстве. Важно, что они становятся точкой притяжения молодежи, — сказала Татьяна Рыбкина.

В день открытия фестиваля состоялся театрально-литературный перформанс с участием студентов Тульского областного колледжа культуры и искусств и Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского. Также гости увидят спектакль в жанре сторителлинга. Запланированы выступления специалистов в области библиотечного дела и театрального искусства.

16 декабря гостей фестиваля ждут мастер-классы в Тульской областной научной библиотеке. Они посвящены игровым методикам чтения, театральным инструментам и техникам, развитию образного мышления и т. д.

Полная программа по ссылке. 12+